В Госдуме опровергли информацию о подорожании ОСАГО на 30%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что может лишь произойти индексация тарифов на уровень инфляции.
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Повышение тарифов ОСАГО на 30% не произойдет, возможна лишь их индексация на уровень инфляции. Заявил об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, - это индексация на уровень инфляции или около 4%», - приводит ТАСС слова Аксакова.
Ранее сайт газеты «Известия», ссылаясь на Российский союз страховщиков (РСА), сообщил о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%. В РСА уточнили, что повышение тарифов может произойти в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.