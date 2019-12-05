В Госдуме опровергли информацию о подорожании ОСАГО на 30%

Повышение тарифов ОСАГО на 30% не произойдет, возможна лишь их индексация на уровень инфляции. Заявил об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, - это индексация на уровень инфляции или около 4%», - приводит ТАСС слова Аксакова.

Ранее сайт газеты «Известия», ссылаясь на Российский союз страховщиков (РСА), сообщил о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%. В РСА уточнили, что повышение тарифов может произойти в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.