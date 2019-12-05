Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды

Газовый гигант, вращающийся вокруг белого карлика, впервые удалось обнаружить международной группе ученых из Великобритании, Чили и Германии. Сила притяжения звезды разрушает планету, в связи с чем образуется аккреционный диск.

Ни у одного белого карлика до сих пор не было найдено ничего подобного. Ученые пока не могут объяснить данное явление, сообщает издание Nature.

Исследователи обнаружили следы химического состава газовой планеты наподобие Урана. Для этого ученые провели спектральный анализ белого карлика WD J0914+1914, который находится в двух тысячах световых лет от Земли.

После этого, ученые смоделировали ситуации, при которых возникали химические составы, аналогичные тем, что наблюдались в спектре WD J0914+1914. Смесь воды и сероводорода стала основой для гипотезы, что планета теряет свою атмосферу и образует диск из газа вокруг белого карлика.

Согласно подсчетам, газовый гигант расположен в 10 миллионах километров от поверхности звезды и совершает вращение вокруг нее за 10 дней.