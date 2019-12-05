СМИ сообщили об аресте в Москве девятерых предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»*

В Москве арестованы девять приезжих из стран СНГ, которые подозреваются в причастности к деятельности террористической организации. Соответствующее решение принято Мещанским районным судом столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что арестованные проведут в заключении ближайшие два месяца.

«Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, все арестованные являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Ранее сотрудники ФСБ задержали на конспиративных квартирах в Москве и Челябинске двух главарей террористической ячейки и семерых ее активных участников.

Задержанные осуществляли вербовку сторонников террористов на территории России по указанию зарубежных эмиссаров, а также готовили насильственное свержение действующей власти, отметили в ЦОС ФСБ. В ряды своих сторонников они вербовали трудовых мигрантов, распространяя среди них запрещенную литературу.

*Хизб ут-Тахрир аль Ислами - запрещенная в России террористическая организация.