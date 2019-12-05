Занимавшийся расследованием катастроф 737 MAX главный инженер Boeing покинул пост

Главный инженер подразделения Boeing Commercial Airplanes Джон Гамильтон, расследовавший причины крушений 737 MAX, ушел в отставку. Об этом сообщила газета The Seattle Times, получившая доступ к внутреннему документу корпорации.

Сообщается, что Гамильтон хотел уйти на пенсию еще в 2018 году. Но его попросили остаться, чтобы помочь с расследованием катастроф с 737 MAX и возможностью возобновления его в эксплуатации.

Джон Гамильтон вместе с генеральным директором Boeing Деннисом Мюленбургом присутствовал на слушаниях в Конгрессе по поводу крушений лайнеров. Тогда конгрессмены подвергли жесткой критике руководителей концерна. Их обвинили в погоне за прибылью и серьезных ошибках при сертификации Boeing 737 MAX.

Напомним, что в октябре 2018 года в марте 2019 года произошли две крупные авиакатастрофы. В результате крушений Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии погибли 346 человек.