Reuters: США завершили отвод войск из Сирии

В США заявили о завершении процесса сокращения и передислокации военного контингента страны на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.

По его словам, в Сирии останутся 600 американских военнослужащих.

«Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилит (присутствие сил ВС США в Сирии – прим. ред.)», - сказал Эспер.

Глава минобороны США не исключил, что в дальнейшем число американских военнослужащих в Сирии будет снижено. Однако, по его словам, это произойдет в случае, если европейские союзники Соединенных Штатов отправят своих военных в регион.

«Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 (своих – прим. ред.) человек», - заявил Эспер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военнослужащих из района проведения турецкой операции на севере Сирии. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики, чтобы якобы охранять их от боевиков.