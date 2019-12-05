Назад в СССР: что связывает министра обороны ЮАР с Советским Союзом

Россия готова наращивать военное сотрудничество с Южно-Африканской Республикой. Об этом еще год назад заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своей коллегой из ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой. У России с ЮАР, как и со многими африканскими государствами, складываются дружественные отношения. Ведь Москва сотрудничает со странами как равноправный партнер.

Но не только это делает нашу страну привлекательной для африканских государств, но и богатая история дружественных взаимоотношений.

Год назад в Москве прошла встреча министра обороны России Сергея Шойгу и его коллеги из ЮАР Носививе Маписы-Нкакулы. Глава оборонного ведомства Южно-Африканской Республики легко находит общий язык с российским генералитетом. Неудивительно, ведь в 1980-х годах будущий министр обороны ЮАР проходила военную подготовку в СССР.

В октябре 2019 года президент России сделал сенсационное заявление. На первом в истории саммите «Россия – Африка» в Сочи глава государства объявил, что РФ прощает странам Африки долг в 20 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на торгово-экономических связях.

Почему сегодня Африка так интересна не только России, но и другим государствам? В хитросплетениях внешнеэкономической политики разберется Павел Веденяпин в программе «Код доступа». Смотрите 5 декабря в 20:25 на телеканале «Звезда».