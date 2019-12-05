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В Перми вспоминают жертв трагедии в «Хромой лошади»

Ян Брацкий
10:39 05.12.2019
Пожар начался после использования на сцене пиротехники, после чего посетители клуба не смогли оперативно его покинуть, так как эвакуационные выходы оказались перекрыты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь». Ровно 10 лет назад, в результате пожара в заведении, погибли 156 человек, еще 234 пострадали. Большинство из них - молодые люди.

Траурные мероприятия пройдут в Сквере уральских добровольцев, где установлен памятный монумент. С минувшей ночи к нему уже начали приходить родственники и друзья погибших. Специально для них организованны автобусные перевозки на Северное кладбище, на котором похоронена большая часть жертв той трагедии.

«Мы поддерживаем друг друга, так как сплотило это горе, которое произошло с нашими детьми. С тех пор мы встречаемся все и дружеские отношения у нас», - рассказал «Звезде» отец одного из погибших.

Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря и стал крупнейшим в новейшей истории России. Как позже установило следствие, владельцы заведения нарушили нормы пожарной безопасности. Огонь вспыхнул после использования на сцене пиротехники, а все запасные выходы из полуподвального помещения были завалены мусором. Шансов выжить у людей практически не было.

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