В Перми вспоминают жертв трагедии в «Хромой лошади»

Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь». Ровно 10 лет назад, в результате пожара в заведении, погибли 156 человек, еще 234 пострадали. Большинство из них - молодые люди.

Траурные мероприятия пройдут в Сквере уральских добровольцев, где установлен памятный монумент. С минувшей ночи к нему уже начали приходить родственники и друзья погибших. Специально для них организованны автобусные перевозки на Северное кладбище, на котором похоронена большая часть жертв той трагедии.

«Мы поддерживаем друг друга, так как сплотило это горе, которое произошло с нашими детьми. С тех пор мы встречаемся все и дружеские отношения у нас», - рассказал «Звезде» отец одного из погибших.

Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря и стал крупнейшим в новейшей истории России. Как позже установило следствие, владельцы заведения нарушили нормы пожарной безопасности. Огонь вспыхнул после использования на сцене пиротехники, а все запасные выходы из полуподвального помещения были завалены мусором. Шансов выжить у людей практически не было.