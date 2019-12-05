В Москве началась большая пресс-конференция Дмитрия Медведева

В Москве началось большое интервью с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он подводит итоги социально-экономического развития страны и работы кабинета министров в уходящем году, а также рассказывает об основных задачах, которые стоят перед правительством.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» начался в 12:00. Трансляцию ведет ряд федеральных каналов, включая «Звезду». Также наблюдать за совещанием можно на официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

В 2019 году итоговое интервью проходит в обновленном формате: Медведев отвечает на вопросы журналистов-представителей 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Ожидается, что будут затронуты такие темы, как экономика, социальная политика, национальные проекты и межгосударственные отношения. Также внимание будет уделено реализации национальных проектов.