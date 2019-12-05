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СМИ: больницу на Сахалине заподозрили в использовании просроченных лекарств

Ян Брацкий
10:12 05.12.2019
В Государственную инспекцию по труду и областную прокуратуру обратились сами медсестры, которые попросили провести проверку деятельности руководства больницы.
© Видео: sakhalin.tv © Фото: sakhalin.info

Сахалинские медики вынуждены использовать в своей работе просроченные лекарства и заниматься стерилизацией одноразовых расходных материалов. С таким заявлением выступили сами медсестры, работающие в отделении анестезии и реанимации областной больницы. По признанию медиков, на такой шаг они пошли от безысходности и невыносимых условий труда.

«Мы работники областной клинической больницы, отделения реанимации. Участились нарушения трудового законодательства, законодательства об охране здоровья. Периодически приходится работать с просроченными препаратами, которые покупают через врачебную комиссию. Куда деваются лекарства с нормальным сроком годности, персонал не знает», - говорится в обращении в Государственную инспекцию по труду, текст которого оказался в распоряжении портала Sakhalin.info.

По словам медицинских сестер, просроченные лекарственные препараты приносят на пост и якобы обязывают персонал использовать их для инъекций пациентам, мотивируя это тем, что других лекарств все равно не будет.

© sakhalin.info

В качестве доказательства, одна из сотрудниц сняла на видео коробки с просроченными препаратами, которые хранятся в обычных полиэтиленовых пакетах.

© sakhalin.info

Также на кадрах можно увидеть многочисленные расходные материалы - трубки трахеотомии, иглы и другие одноразовые принадлежности, которые упакованы в коробки и подписаны обыкновенным маркером. Авторы обращения уверяют, что содержимое коробок применялось уже неоднократно.

«Мы работаем в реанимации. То есть к нам зачастую поступают люди вообще без каких-то анализов. ВИЧ у них, гепатит - никто этого не знает, тут жизнь спасают. В любом случае, ни о какой нормальной профилактике гемоконтактных инфекций при таком отношении к соблюдению стерильности я не берусь говорить», - рассказала одна из сотрудниц поликлиники.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице. Глава региона назвал недопустимой сложившуюся ситуацию и призвал провести объективную оценку выявленных фактов.

«В этой ситуации надо разобраться самым тщательным образом, потому что речь идет о здоровье островитян. Важно, чтобы и сотрудники надзорных органов, и специалисты Минздрава были объективны в оценках. Должна быть изучена каждая деталь. В том случае, если факты нарушений будут подтверждены, виновные должны понести самое строгое наказание», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Лимаренко.

Ситуацией в клинике заинтересовались и в областной прокуратуре, сотрудники которой уже проводят выездную проверку. По ее результатам правоохранительные и надзорные органы примут соответствующие решения.

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