В Москве отреагировали на отказ президента Польши считать РФ врагом НАТО

Слова президента Польши Анджея Дуды, который по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом альянса, отражают позицию президента США Дональда Трампа. Так считает сенатор Владимир Джабаров, сообщает RT.

По его мнению, после того, как глава Белого дома заявил о необходимости сотрудничества с Москвой, эту идею сразу же поддержали остальные.

Джабаров отметил, что резких изменений во взаимоотношениях России и НАТО ждать не стоит, стороны могут выстроить выгодные контакты только постепенно.

Ранее после саммита НАТО в Лондоне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва является соседом Варшавы, с которым страна не всегда соглашается.