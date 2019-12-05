Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Россия не является врагом НАТО. В этом убежден президент Польши Анджей Дуда.

«Нет врага. Ни одного врага сегодня нет», - заявил польский лидер на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита НАТО.

Он отметил, что врагом североатлантического альянса на сегодняшний день можно назвать только негосударственные организации террористического характера.

Москва, по словам Дуды, является для Варшавы партнером и соседом, с которым не всегда соглашаются.

На саммите НАТО глава альянса Йенс Столтенберг также назвал Россию самым большим ближайшим соседом и призвал Брюссель к диалогу с Москвой.