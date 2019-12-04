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В полной темноте: как участники «Взвода» готовятся к захвату «вражеского» аэродрома

Максим Гриценко
09:37 04.12.2019
Участникам эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава предстоит выполнить новую миссию на полигоне под Рязанью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Обнаружить засаду противника в полной темноте, взять «языка» и захватить транспорт. Это один из этапов нового задания для участников эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава. Прежде чем приступить к выполнению миссии, претенденты отработали все элементы.

На полигоне под Рязанью лейтенанты продвигаются к вражескому аэродрому. Справятся ли они с новой миссией и поможет ли им опыт, накопленные на предыдущих этапах - покажет спецпроект «Взвод». Смотрите скоро на телеканале «Звезда».

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