Российский траулер загорелся в порту Норвегии

Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту губернии Финнмарк на севере Норвегии. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

Известно, что судно стоит на причале в Ботсфьорде. По предварительной информации, возгорание произошло на камбузе. Название рыболовецкого траулера не сообщается.

На месте происшествия работают представителе экстренных служб и медики. По данным полиции, экипаж покинул судно, спасатели отодвинули соседние суда, чтобы предотвратить распространения огня. Информации о пострадавших не поступало.