Российский траулер загорелся в порту Норвегии
По предварительной информации, возгорание произошло на камбузе корабля.
© Фото: Jason Bryant, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Российский рыболовецкий траулер загорелся в порту губернии Финнмарк на севере Норвегии. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.
Известно, что судно стоит на причале в Ботсфьорде. По предварительной информации, возгорание произошло на камбузе. Название рыболовецкого траулера не сообщается.
На месте происшествия работают представителе экстренных служб и медики. По данным полиции, экипаж покинул судно, спасатели отодвинули соседние суда, чтобы предотвратить распространения огня. Информации о пострадавших не поступало.