Опубликованы первые кадры с места стрельбы в Перми

В Перми ранним утром 4 декабря 50-летний местный житель открыл стрельбу по прохожим. По информации следователей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он открыл стрельбу сначала в своей квартире, а затем вышел на улицу. На кадрах с места инцидента, которые опубликовали следователи, видно, что на снегу лежит охотничье ружье.

«Во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, злоумышленник причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле», - говорится в сообщении регионального СК РФ.

На данный момент подозреваемый задержан. Следователями возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «убийство из хулиганских побуждений», «покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа».