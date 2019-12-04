Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом в Подмосковье

В автобусе, который попал в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, находились сотрудники русского шоу «Национальный балет "Кострома"». Об этом в комментарии «Звезде» рассказала пиар-менеджер организации Мария Вешкина.

Она добавила, что в результате аварии никто из артистов серьезно не пострадал.

«Мы возвращались с гастролей, и произошло ДТП на Минском шоссе. Все в порядке. В ближайшее время приедем в Кострому», - заключила Вешкина.

Ранее сообщалось о том, что следовавший из Белоруссии автобус столкнулся с грузовиком. По данным СМИ, пострадало семь человек. Всего в салоне общественного транспорта находилось 48 пассажиров.