Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом в Подмосковье
В салоне общественного транспорта находились артисты из Костромы. Никто из них серьезно не пострадал.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В автобусе, который попал в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, находились сотрудники русского шоу «Национальный балет "Кострома"». Об этом в комментарии «Звезде» рассказала пиар-менеджер организации Мария Вешкина.
Она добавила, что в результате аварии никто из артистов серьезно не пострадал.
«Мы возвращались с гастролей, и произошло ДТП на Минском шоссе. Все в порядке. В ближайшее время приедем в Кострому», - заключила Вешкина.
Ранее сообщалось о том, что следовавший из Белоруссии автобус столкнулся с грузовиком. По данным СМИ, пострадало семь человек. Всего в салоне общественного транспорта находилось 48 пассажиров.