Доклад по импичменту Трампа передан в юридический комитет

В Конгрессе США демократы опубликовали 300-страничный доклад об итогах расследования дела об импичменте Дональду Трампу. В документе президента обвинили в подстрекательстве властей Украины к вмешательству в американские выборы и запугиванию свидетелей.

Как описано в докладе, Трамп требовал от украинского президента Владимира Зеленского публичного объявления о возобновлении расследования дела бывшего вице-президента Джо Байдена. Чтобы заставить президента Украины выполнить свои поручения, Трамп предложил в обмен на расследование визит в Белый дом и военную помощь США, говорится в документе.

Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу переходит от комитета по разведке в юридический комитет Палаты представителей.