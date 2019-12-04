В СК раскрыли детали инцидента со стрельбой по прохожим в Перми

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Перми, которое произошло сегодня, 4 декабря. В Орджоникидзевском районе города неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим, в результате чего погибла женщина.

Как говорится в сообщении СК РФ по Пермскому краю, мужчина уже задержан. Известно, что ранее он был судим.

«Пятидесятилетний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире. После этого он вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине», - говорится в сообщении.

Также известно, что мужчина открыл огонь по водителю наряда группы задержания Росгвардии. Пострадавший в момент инцидента находился в служебном автомобиле.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

На месте ЧП работают специалисты. Также проводится осмотр мест происшествий, включая квартиру подозреваемого.