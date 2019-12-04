В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку - 2»

Поддержка Украиной позиции США в отношении российского газопровода «Северный поток - 2» неприемлема, поскольку так Киев ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», - подчеркнул он.

Эрнст добавил, что Германия может принять контрмеры, если США введут санкции против «Северного потока - 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ, уточняет РИА Новости.

В министерстве иностранных дел Украины ранее заявили о том, что Киев якобы намерен использовать возможные санкции США против российского газопровода как инструмент в переговорах с Москвой по транзиту газа.

В свою очередь, в Конгрессе США также заявили о планах остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» через закон о национальной обороне на 2020 год. Окончательного согласия между палатой представителей и сенатом США по данному поводу пока нет.