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В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку - 2»

Наталия Майорова
08:20 04.12.2019
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике пригрозил Киеву возможным лишением помощи со стороны ЕС, если Украина продолжит поддерживать позицию США по «Северному потоку - 2».
В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Поддержка Украиной позиции США в отношении российского газопровода «Северный поток - 2» неприемлема, поскольку так Киев ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», - подчеркнул он.

Эрнст добавил, что Германия может принять контрмеры, если США введут санкции против «Северного потока - 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ, уточняет РИА Новости.

В министерстве иностранных дел Украины ранее заявили о том, что Киев якобы намерен использовать возможные санкции США против российского газопровода как инструмент в переговорах с Москвой по транзиту газа.

В свою очередь, в Конгрессе США также заявили о планах остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» через закон о национальной обороне на 2020 год. Окончательного согласия между палатой представителей и сенатом США по данному поводу пока нет.

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