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Врачи назвали самое опасное блюдо новогоднего стола

Тамара Астапенкова
08:12 04.12.2019
Медики также предупредили, что переедание, сопровождающиеся употреблением алкогольных напитков, может привести к отравлению.
Врачи назвали самое опасное блюдо новогоднего стола
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

В России для встречи Нового года всегда готовят много жирных, майонезных блюд, которые становятся серьезным стрессом для организма. Но среди обширного праздничного меню есть салат, в котором сочетание продуктов, может привести к особенно тяжелым последствиям. Речь идет о селедке под шубой, утверждает диетолог Елена Соломатина.

«Казалось бы, в этом блюде есть овощи, а они априори полезны. Но не в вареном состоянии. При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови. Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости», - рассказала «Вечерней Москве» диетолог.

Селедка под шубой особенно вредна для людей, у кого наблюдается высокий гликемический индекс, уточнила Соломатина. Переедание, сопровождающиеся обильным употреблением алкогольных напитков, может привести не только к отравлению, но и даже к летальному исходу, считает эксперт.

Ранее стала известна сумма, которую планируют потратить россияне на новогодний стол. В среднем это 10 тысяч рублей. Самыми популярными продуктами считаются: фрукты, овощи, мясо, рыба и сыр. Более 85% граждан России останутся 31 декабря дома и займутся приготовлениями к празднику.

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