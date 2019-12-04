Молдавия передала России капсулы с землей с мест боев времен ВОВ

Капсулы с землей, собранной с мест кровопролитных боев за освобождение Молдавии, торжественно передали российскому послу для мемориального комплекса Главного храма Вооруженных сил России.

Церемония прошла в Кишиневе, в Доме армии. Российской стороне также вручили подарок - штык от солдатской винтовки времен Великой Отечественной войны. Так в Кишиневе завершилась акция «Дорога памяти», которую проводят в преддверии 75-летия Победы.

В Москву из разных стран присылают контейнеры с землей с полей, где проходили кровопролитные сражения, и с водой с мест гибели советских кораблей. Эти капсулы заложат в основание Главного храма Вооруженных сил.

Главный храм ВС РФ возводят в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Великой Победы. Все элементы внутреннего и внешнего убранства собора связаны с этим событием, с духовной и героической символикой.