СМИ: неизвестный открыл огонь по прохожим в Перми
По неуточненным данным, в результате перестрелки погиб один человек. Все подробности устанавливаются.
© Фото: liveinperm, Вконтакте
Неизвестный устроил стрельбу в микрорайоне Гайва в Перми. В результате инцидента погиб один человек, сообщает паблик «112».
Как говорится в сообщении, мужчина расстрелял дверь квартиры из гладкоствольного оружия. Затем он якобы направился на улицу, где открыл огонь по людям. По неуточненным данным, в результате ЧП погибла женщина.
После этого злоумышленник якобы открыл огонь по прибывшим правоохранителям.
По данным СМИ, в ходе происшествия был ранен сотрудник Росгвардии. В настоящее время злоумышленник задержан.
Официального подтверждения данной информации пока нет. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.