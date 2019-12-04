СМИ: неизвестный открыл огонь по прохожим в Перми

Неизвестный устроил стрельбу в микрорайоне Гайва в Перми. В результате инцидента погиб один человек, сообщает паблик «112».

Как говорится в сообщении, мужчина расстрелял дверь квартиры из гладкоствольного оружия. Затем он якобы направился на улицу, где открыл огонь по людям. По неуточненным данным, в результате ЧП погибла женщина.

После этого злоумышленник якобы открыл огонь по прибывшим правоохранителям.

По данным СМИ, в ходе происшествия был ранен сотрудник Росгвардии. В настоящее время злоумышленник задержан.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.