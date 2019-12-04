Врачи рассказали об опасности пеших прогулок
Гулять на свежем воздухе не всегда полезно. Жители больших городов должны помнить, что совершая пешие прогулки вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают много вредных веществ. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, генеральный директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.
«Попадают частицы сажи, канцерогенные частицы, тяжелые металлы, пыль от истирания тормозных колодок, от шин, от работы механизмов. Вся эта пыль и пыль от реагентов поднимается в воздух и активно оседает в легких. Во время ходьбы учащается сердцебиение, дыхание, все это активно поглощается легкими и оседает там. В носоглотке тоже много чего застревает», - пояснил эксперт
Он добавил, что гулять лучше всего в лесопарках и скверах, на бульварах или вдоль реки. Зимой количество вредных веществ в воздухе сохраняется. Несмотря на то, что на дорогах меньше пыли, но нет естественных фильтров – листвы и травяных растений, считает Ястребцев.
Придерживаться определенных правил нужно и во время оздоровительной ходьбы. При физической нагрузке должно меняться дыхание: человек должен немного запыхаться, устать. Но такие нагрузки допустимы только при отсутствии медицинских противопоказаний, объяснил физиолог, исследователь традиционных систем оздоровления, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.
«Десять тысяч шагов – наиболее обоснованная схема повышения здоровья с минимальными рисками для человека. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, метаболической системы», - рассказал физиолог.
Он добавил, что гулять на свежем воздухе полезно не только для здоровья, но и для поддержания физической формы. Благодаря ходьбе можно с легкостью сбросить лишние килограммы.