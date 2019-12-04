Взрыв газа в жилом доме под Белгородом: что известно о происшествии

Спасатели завершили операцию на месте обрушения жилого дома в поселке Яковлево на территории Белгородской области, где накануне прогремел взрыв бытового газа. В результате инцидента рухнула стена четырехэтажного дома. Жертвой трагедии стал один человек, еще шестеро пострадали.

Спасатели уже обследовали завалы на месте обрушения. По данным МЧС, под обломками людей не обнаружено.

Фасад дома рухнул после того, как в здании образовалась огромная дыра от взрыва. Мощный хлопок, раздавшийся в районе восьми часов вечера, разрушил весь первый этаж.

По словам очевидцев, люди в панике выскакивали на мороз, покидая свои квартиры. Житель четвертого этажа Иван Макеев чудом успел выбежать до обрушения.

«Мы смотрели телевизор. Прогремел взрыв, пошел дым. Смотрим: двери выбиты. Выбежали на лестничную площадку, а там дым. Потом на балкон, кричали: "Помогите!". Дым прошел, соседи начали выбегать, у кого-то волосы обгорели», - вспоминает он.

Пострадавшая Марина Шевченко находилась на первом этаже, вплотную к эпицентру взрыва.

«В семь вечера поужинали, и муж говорит: "Вроде пахнет газом". Я ничего не замечала. Мыла посуду, сзади меня находился маленький ребенок пяти лет. Потом резко выключился свет, прозвучал громкий хлопок… Мы начали передавать детей начали в комнату, чтобы муж их увел на улицу», - рассказала женщина.

Один из жильцов, который прогревал во дворе автомобиль, вовремя успел вызволить плакавшую в окне девочку. Всего спаслись 18 человек, семеро из которых - дети.

«Взрывной волной разрушило все четыре этажа, два человека получили ожоги, три - повреждения различной степени тяжести. Все они находятся в больнице», - отметил начальник ГУ МЧС РФ по области Сергей Потапов.

Спасатели вручную разбирали груду обломков. Появилась информация, что под завалами якобы могут находиться люди. Несколько раз была объявлена минута тишины в надежде услышать выживших.

В результате операции в руинах было обнаружено тело погибшего мужчины. Предположительно, это хозяин квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа. По предварительной версии, взрыв прогремел из-за неисправности газового котла.

Для пострадавших был открыт пункт временного размещения. В настоящее время на месте происшествия работают психологи. Губернатор региона заявил о выплате материальной помощи. В полиции отметили, что готовы оперативно восстановить все утраченные документы.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит выяснить, кто виновен в трагедии: житель квартиры, где произошел взрыв, или организация, ответственная за газоснабжение дома.