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«Сила души»: в Москве подвели итоги конкурса на лучшего психолога силовых структур

Валентин Гвоздев
06:20 04.12.2019
Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу отметила, что этот день для многих участников стал волнительным.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Москве прошел финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание лучшего психолога силовых структур. Мероприятие состоялось в стенах старейшего военного учебного заведения России – Военного университета, который в 2019 году отметил вековой юбилей.

В нем приняли участие лучшие психологи МО, МЧС, МВД, СК, ФСИН и Росэнергоатома – всего 11 конкурсантов, победивших на ведомственных этапах.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу отметила, что этот день для многих участников стал волнительным.

«У нас проходит профессиональный праздник конкурс на лучшего психолога силовых структур "Сила души". День сегодня и так весьма напряженный и волнительный для всех – и для болельщиков, и для выступающих, и для членов жюри. Поэтому мне хотелось бы пожелать всем удачи и хорошего настроения», - сказала она.

Юлия Шойгу добавила, что особенностью конкурса является атмосфера, поскольку здесь ощущается взаимная поддержка участников и членов жюри.

«Болеем за своих, переживаем за всех. Очень нервничаем, когда конкурсантам не удается ответить настолько хорошо, насколько бы им хотелось», - подчеркнула она.

Программа финала была посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда.

На одном из этапов конкурса участники разбирали отрывки из кинолент о блокаде, а также демонстрировали теоретические знания и предлагали варианты решения проблем блокадного города.

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