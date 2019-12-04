Под Иркутском обрушился мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском. Разрешенная допустимая нагрузка на конструкцию составляла 20 тонн. Но по мосту решил проехать водитель большегрузного автомобиля Scania с полуприцепом, общий вес которого оказался около 60 тонн.

© МЧС РФ

По информации регионального МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудниками экстренных служб в районе моста, который связывает районный центр Киренск и Иркутск, развернут пункт обогрева для водителей. Сегодня в регионе по прогнозам синоптиков столбики термометров опустятся до минус 15 градусов.

© МЧС РФ

Для легкового транспорта оборудовали временную переправу по льду реки. Также сооружают временную ледовую переправу для грузовиков.

Ранее похожее происшествие случилось под Оренбургом. В районе населенного пункта Кушуль рухнул мост из-за проезда по нему грузового автомобиля, масса которого превысила допустимую нагрузку на конструкцию.