Под Иркутском обрушился мост
Под Иркутском обрушился мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском. Разрешенная допустимая нагрузка на конструкцию составляла 20 тонн. Но по мосту решил проехать водитель большегрузного автомобиля Scania с полуприцепом, общий вес которого оказался около 60 тонн.
По информации регионального МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудниками экстренных служб в районе моста, который связывает районный центр Киренск и Иркутск, развернут пункт обогрева для водителей. Сегодня в регионе по прогнозам синоптиков столбики термометров опустятся до минус 15 градусов.
Для легкового транспорта оборудовали временную переправу по льду реки. Также сооружают временную ледовую переправу для грузовиков.
Ранее похожее происшествие случилось под Оренбургом. В районе населенного пункта Кушуль рухнул мост из-за проезда по нему грузового автомобиля, масса которого превысила допустимую нагрузку на конструкцию.