Молодой ученый из Новосибирска пополнит ряды научной роты в технополисе «ЭРА»

Студент магистратуры Новосибирского Государственного Университета пополнит ряды научной роты в технополисе «ЭРА». Никита Касьянов получил приглашение пройти службу в Краснодарском крае.

23-летний специалист представит одно из наиболее современных направлений науки: биотехнические системы и технологии, так как уже на протяжении нескольких лет он изучает насекомых-вредителей, которые повреждают лесные и сельскохозяйственные культуры и принимает участие в исследованиях Института систематики и экологии животных СО РАН.

Студент ищет способы побороть влияние вредителей на культуры экологически безопасными методами, без использования химии. В частности, Касьянов изучает в лаборатории вирус, который и планирует в дальнейшем

применить для борьбы с насекомыми.

«В магистратуре решил взять перерыв. Подумал о том, что надо бы сходить в армию, какую-то пользу родине принести. Узнал о военном инновационном технополисе ЭРА, подал туда заявку, ее рассмотрели, приняли, и 19 декабря я ухожу», - рассказал студент.

По его мнению, работать в биологической лаборатории технополиса будет так же увлекательно, как и во время учебы в ВУЗе.

«Я думаю, что методы, освоенные мной в стенах данной лаборатории, позволят мне применять их успешно в военном технополисе», - с улыбкой поделился Касьянов.

Он отметил, что сфера его интересов в биологии не до конца раскрыта и его путь в науке еще находится в самом начале.