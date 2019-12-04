В Минеральных Водах состоялся VII Политологический форум «Российский Кавказ»

В Ставропольском крае, в городе Минеральные Воды, 2 и 3 декабря прошел VII Политологический форум «Российский Кавказ». Его организатором выступило Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Основной целью форума стало повышение эффективности механизмов взаимодействия органов власти и общества в сферах межнациональных и этноконфессиональных отношений.

В рамках форума работали семь тематических групп. Результатом их деятельности стали решения и идеи по развитию Северного Кавказа. В форуме приняли участие представители Северо-Кавказского Федерального округа, Республики Адыгея и Краснодарского края.

Отметим, «Российский Кавказ» впервые был проведен в 2012 году. Форум посвящен актуальным вопросам, касающимся социально-экономического развития Северного Кавказа.