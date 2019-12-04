США не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ

Соединенные Штаты не выдали визы делегации Федерального казначейства РФ, которая собиралась принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту. Также отказом в получении документа был отмечен глава департамента МИД РФ Олег Мальгинов.

«Не соответствуют действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России», - говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

Дипломаты отмечают, что подобное поведение Соединенных Штатов ведет к «дальнейшей деградации» непростых отношений с Россией и одновременно противоречат заявлениям американского правительства о необходимости их нормализации.