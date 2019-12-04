Запретят выбивать: коллекторы потеряют доступ к долгам по ЖКХ

Депутаты Госдумы рассчитывают, что в следующем году коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

С лета 2019-го на территории России уже действует закон, который запрещает продавать задолженность за ЖКХ, однако его легко можно обойти через агентский договор.

К концу января 2020 года будет разработан документ, который запретит выбивать долги в полном объеме.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим», - заявил депутат.

Впрочем, как считают в Общероссийском народном фронте, это не решит проблему. Управляющие компании будут продолжать свои незаконные практики – например, вывешивать листки с персональными данными и неуплаченной суммой.

По данным Росстата, за 2019 год россияне задолжали за коммунальные услуги 547,39 млрд рублей.