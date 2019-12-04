Посольство РФ: США последовательно ограничивают въезд официальных лиц из России

В посольстве России в США заявили, что американские власти последовательно ограничивают въезд лиц из России, срывая тем самым переговорные форматы.

«На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание “визовой войны” на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз, перевернули все с ног на голову», - говорится в заявлении диппредставительства.