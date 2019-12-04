Дорога над пещерой: в Крыму открыли участок трассы «Таврида»

В Крыму открылась новая дорогая, которая пролегает над древней карстовой пещерой, обнаруженной в 2018 году при строительстве трассы «Таврида».

В ходе раскопок там нашли несколько тонн костей животных доледникового периода - древних слонов, верблюдов, медведей и лошадей. Объект решили превратить в ландшафтный парк.

Для безопасности над пещерой на сваях установили распределительную плиту метровой толщины, которая способна выдерживать большие транспортные нагрузки.

В то время, когда велись работы по возведению дороги, водители были вынуждены пользоваться временным объездным шоссе с резким подъемом, что было особенно неудобно для большегрузов.

Дорога над пещерой – это часть федеральной трассы «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь. Движение по двум ее полосам запустили в конце прошлого года. Все 4 полосы будут готовы в конце 2020 года.