Сирийские инженеры восстанавливают пострадавшую от рук террористов местную ГЭС. Копоть и следы от взрывов не смогли отмыть и за два года – боевики не жалели взрывчатки и бензина, чтобы не оставить после себя ни одного рабочего агрегата.

Инженерам пришлось разбирать по 2-3 прибора, чтобы из их обломков собрать один работающий. Их день начинается и заканчивается ремонтом оборудования, практически все механизмы в нерабочем состоянии или работают из последних сил.

Террористы хозяйничали на станции 4 года. После того, как их удалось выбить с территории, ГЭС простаивала долгие месяцы. Сейчас, в процессе ремонта, станция начала выдавать только половину мощности, то есть 40 мегаватт из 80 возможных. Серьезнее всего пострадала одна из турбин – в нее попали минометным снарядом.

ГЭС строилась совместно специалистами Сирии и СССР в 1986 году. Схемы работы были повешены на стены советскими инженерами – и висят до сих пор. Чтобы работать на станции, сирийцам приходится учиться понимать все надписи. Но российские специалисты всегда готовы помочь с ремонтом и привозят запчасти из России.

Российские военнослужащие на протяжении длительного времени оказывают всесторонню помощь сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. На севере страны силами военной полиции и ВКС Россия осуществляет патрулирование и содействие в борьбе с международным терроризмом и оказывает медицинскую помощь населению в данном регионе.

ГЭС небольшая, но от нее зависит самая мощная гидроэлектростанция в стране. Когда наладится ее работа, в городах на севере Сирии снова появится электричество, а на полях заработают оросительные системы, без которых сельским хозяйством в этом климате заниматься просто невозможно.