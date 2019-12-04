В США одобрили предложение о недопуске России до участия в саммитах G7

Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7. Условием возвращения станет «уважение территориальной целостности своих соседей».

Документ поддержали 339 конгрессменов и 71 республиканец выступил против. Резолюции носят исключительно рекомендательный характер, но именно так парламентарии выражают свою позицию по различным вопросам.

Как сообщает ТАСС, резолюция так и называется: «Неодобрение участия РФ в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».