Повышенная аварийность: в ГИБДД зафиксировали сильное повышение ДТП с участием такси

В ГИБДД зафиксировали значительный рост числа происшествий с участием автомобилей такси. Цифра увеличилась на 60% меньше, чем за год.

Ситуации, когда водитель едет по спальному району на скорости в 110 километров в час и уворачивается от других автомобилей в последний момент, перестали быть исключением. Перевозчики не реагируют на жалобы пассажиров.

По словам самих же таксистов, их работа – неблагодарная. Доходы упали ниже отметки 162 рубля в час. Падение заработка по сравнению с иными прошлыми периодами заставляет таксистов не оставлять руль по 12 и более часов, переработки становятся вынужденной мерой.

Еще год назад в первом чтении приняли законопроект, который должен обязать всех таксистов получать российские права. Речь идет в первую очередь о мигрантах из стран центральной Азии, где, как известно, нет никаких проблем с получением документов даже без знаний в ПДД. Но далее первого чтения документ не ушел.

До серьезных изменений в правилах перевозчиков еще далеко, поэтому пассажирам приходится заботиться о своей безопасности самим. В первую очередь – отказаться от поездки с водителем, который явно отвлекается и клюет носом.