Россияне рассказали, что мотивирует их хорошо работать

Высокая зарплата, удобный график и возможность карьерного роста – три этих составляющих больше всего мотивируют россиян качественно выполнять свою работу.

Хорошее денежное вознаграждение оказалось важным для 61% опрошенных, график и карьера – для 35%.

Наличие полиса добровольного медицинского страхования, корпоративы и дополнительные отгулы влияют на отношение к своим обязанностям в меньшей степени.

Исследование, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показало, что высокая зарплата и карьера чаще привлекают мужчин. Для женщин более важными факторами оказались график работы, официальное оформление, а также похвала.

Признание со стороны начальства и возможность работать из дома являются мотивирующими и для респондентов в возрасте 17 лет и младше.

Для работников в возрасте от 25 до 34 лет важными составляющими являются премии и бонусы, от 45 до 54 – официальное оформление.

В опросе, который проводился с 11 по 19 ноября 2019 года, приняли участие 5 тысяч российских соискателей.