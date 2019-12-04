В России легализовали онлайн-продажу ювелирных украшений

В российском правительстве легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий. Ее разрешили при наличии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», - говорится в документе.

На настоящий момент в России запрещена онлайн-продажа товаров и услуг с ограниченным оборотом, перечень которых определен в указе 1992 года. При этом, многие ювелирные магазины работают в Интернете, пользуясь тем, что ответственность грозит лишь за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгоценными металлами и камнями, но не ювелирными изделиями.