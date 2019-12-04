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«Дети кричат, паника, свет выключен»: очевидец трагедии в Белгороде рассказала о взрыве

Егор Левин
03:16 04.12.2019
Все жители дома, находившиеся в момент происшествия в квартирах, слышали громкий хлопок и последующие звуки обрушения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стог, VK

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме, в результате чего его часть обрушилась. Инцидент произошел вечером 3 декабря в поселке Яковлево. Жильцы пострадавших от взрыва квартир рассказали «Звезде» о первых минутах после взрыва.

Пострадавшая Марина Шевченко отметила, что услышала очень громкий хлопок, когда мыла посуду. Поначалу она подумала, что взрыв произошел в соседнем доме, но, как оказалось, пострадал ее собственный.

«На меня полетела бытовая техника и вылетело стекло. Поворачиваюсь, и соседи вышли из домов напротив и кричат, что взорвалась наша квартира – 1 этаж, 1 квартира. Но я стояла напротив газового стояка, и если бы он взорвался, я бы была мертвая. Дети кричат, паника, свет выключен. У нас в коридоре стоял огромный шкаф – он полностью забаррикадировал проход. Мы начали передавать детей мужу в соседнюю комнату, чтобы он увел их на улицу, боялись обрушения», - рассказала женщина.

По ее словам, она не могла выйти самостоятельно, так как ей мешали арматура дверей и они сами, шкаф и все вылетевшее от взрывной волны.

«Пяти минут не прошло, соседи сверху, с улицы, начали кричать. Я сказала, что со мной все нормально, но выйти не могу. Мне разгребли проход, я побежала на улицу и все. Буквально как вышли, услышали, что осыпается дом», - рассказала Шевченко.

По ее словам, на место происшествия уже приезжал губернатор, который пообещал всем помощь.
Еще один пострадавший, Иван Макеев, схоже описал момент взрыва. По его словам, как только раздался хлопок, сразу пошел дым, выбило двери и вылетели окна.

«Дым вроде прошел, соседи начали выбегать – у кого-то волосы обгорели. Начали выбегать вниз, что успели взяли и спустились. Посмотрели на свою сторону – а уже ничего, все рухнуло. Хорошо успели выбежать», - поделился пострадавший.

Напомним, по информации МЧС РФ, в результате обрушения дома из-за взрыва пострадали шесть человек. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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