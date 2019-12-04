Огромный шар огня: момент взрыва на нефтестанции в Татарстане попал на видео

Момент взрыва на нефтеперекачивающей станции в Татарстане попал на видео. Огненный «гриб» попал на камеру видеонаблюдения.

Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе. Причиной послужило возгорание резервуара объемом 20 тысяч кубических метров.

На кадрах, снятых камерой, расположенной неподалеку, видно, насколько сильным было пламя от возгорания. Произошло как минимум две «волны» огня после взрыва. Ролик опубликован пользователем Айратом Латыповым в соцсети VK.

В результате происшествия пострадали два человека. Для тушения пожара привлекли 71 сотрудника и 21 единицу техники Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона.