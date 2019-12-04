«Вокруг меня ерунда ходит»: мать пермского стрелка рассказала о звонке сына перед трагедией

Пятидесятилетний житель Перми, ранним утром 4 декабря открывший стрельбу по прохожим, до произошедшего звонил своей матери. Об этом сама женщина рассказал сайту «Комсомольской правды».

По ее словам он жаловался, что «вокруг него ходит какая-то ерунда». Женщина пыталась успокоить сына и объяснить, что все происходит в его голове.

Мать злоумышленника сообщила, что ее сын находится в разводе, у него есть 28-летняя дочь. Перед убийством он звонил и ей тоже. Из-за того, что отец говорил бессвязно, девушка ничего не поняла.

Мужчина ранее уже сидел в тюрьме из-за проблем с наркотиками. Его освободили три года назад, и он занялся мелким бизнесом – торговал шлангами для полива огородов. В последнее время, по словам матери, он начал пить.

Утром 4 декабря пятидесятилетний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим. По информации следователей, стрелявший ранил мужчину и сотрудника Росгвардии, а также нанес смертельное ранение женщине.

Подозреваемый в настоящее время задержан. Следователями возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.