Зима не близко: синоптики анонсировали затяжную оттепель в Москве

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве настанет затяжная оттепель. По данным метеорологов, она придет в столицу в четверг, 5 декабря, и задержится как минимум на пять дней.

«Температура будет повышаться до оттепели со значениями 2-4 градуса. Такие положительные значения будут днем до конца нынешней недели», - заявил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также подчеркнул, что потепление также будет и ночью – температура будет в районе нуля градусов. Ближе к концу недели прогнозируется 1-3 градуса тепла, а в выходные – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы, которые станут самыми теплыми в России на предстоящей неделе. Лидерами рейтинга стали Красноярский край и юг Западной Сибири. В первом экстремальные морозы с температурой в минус 48 градусов сменятся потеплением сразу на 20 пунктов, а во втором температура встанет на отметке в «ноль».