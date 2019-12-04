Мифы, правда и статистика: насколько Россия продвинулась в борьбе с алкоголизмом

Статистика относительно алкоголизма в России, которую озвучило французское издание Le Monde, является лукавой. Такое мнение в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда» высказал первый зампреда комитета ГД РФ по образованию и науке и академик РАН Геннадий Онищенко.

В ходе передачи Онищенко отметил, что позитивная динамика действительно наблюдается, однако говорить о полной победе над алкоголизмом в России очень рано.

«Снижение потребления чистого алкоголя на душу населения сейчас 11,1 литра, и перед нами в рейтинге еще 7 европейских стран, во главе с Литвой, Австрией, Францией, Чехией и другими. Но никакого головокружения от успехов быть не должно. Нам нужны комплексные меры, в том числе возрождение принудительного лечения от алкоголизма», - заявил Геннадий Онищенко.

Вместе с тем академик напомнил о другой важной проблемой, связанной с потреблением алкоголя в стране. Речь идет о возрасте начала принятия спиртного. В Российской Федерации этот показатель остается очень низким, несмотря на прогресс в сокращении количества употребляемых напитков.

Тем не менее, позитивные показатели растут. В частности, продолжительность жизни достигла рекордных значений, а тренд на мужскую раннюю сверхсмертность удалось переломить, подчеркнул Онищенко.

Ранее подверг критике рекомендации Минздрава о ежесуточной безвредной дозе алкоголя. Онищенко заявил, что данные рекомендации были составлены одним из экспертов, а не всем ведомством, и предложил лишить упомянутого специалиста должности. Согласно советам, о которых идет речь, мужчинам можно в день выпивать 900 мл пива, а женщинам - 200 мл вина.