Крымская делегация прибыла в Сербию с официальным визитом

Делегация из Крыма прибыла в Сербию с официальным визитом. В рамках двухдневной поездки состоится несколько встреч с политиками и депутатами этой страны. Шестого декабря крымчане примут участие в международной конференции, которая будет посвящена налаживанию отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов референдума 2014 года.

«Это первый столь представительный визит из Крыма», - сказал РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что в состав делегации вошли представители парламента и правительства Крыма, сенатор и депутат Госдумы и представители национальных общин полуострова.