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Крымская делегация прибыла в Сербию с официальным визитом

Ивана Живкович
23:15 04.12.2019
Визит продлится два дня. Крымчане встретятся с официальными лицами и примут участие в международной конференции.
Крымская делегация прибыла в Сербию с официальным визитом
© Фото: pixabay

Делегация из Крыма прибыла в Сербию с официальным визитом. В рамках двухдневной поездки состоится несколько встреч с политиками и депутатами этой страны. Шестого декабря крымчане примут участие в международной конференции, которая будет посвящена налаживанию отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов референдума 2014 года.

«Это первый столь представительный визит из Крыма», - сказал РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что в состав делегации вошли представители парламента и правительства Крыма, сенатор и депутат Госдумы и представители национальных общин полуострова.

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