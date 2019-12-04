Дорог оливье к Новому году: эксперты назвали стоимость тазика главного праздничного салата

Двенадцать порций салата оливье для новогоднего стола обойдутся россиянам в 1 тысячу 20 рублей. Семья из четырех человек потратит в этом году на традиционное блюдо на 15 рублей больше, чем в 2018-м – 340 рублей против 325.

Дело в том, что продукты, из которых изготавливается этот салат, подорожали. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат, с начала года цены выросли на 4,6%.

Больше всех подорожал репчатый лук – на 10%, вареная колбаса – на 6%, на столько же – горошек и огурцы, майонез – на 5%, куриные яйца – на 1%.

Эксперты советуют россиянам готовить селедку под шубой – ее стоимость увеличилась только на 2,6%. На семью из четырех человек придется потратить 157 рублей – это на 4 рубля больше, чем в 2018 году.