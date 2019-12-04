На Марсовом поле в Петербурге забросали снегом Вечный огонь

В Санкт-Петербурге забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. К настоящему моменту специалисты компании «Петербург Газ» восстановили горение.

«Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений не выявлено, горение восстановлено», - говорится в комментарии газовой компании.

В «Петербург Газ» также сообщили, что о происшествии по телефону рассказали очевидцы, которые увидели, как Вечный огонь забрасывает снегом подросток, пишет РИА Новости.

Кроме того, несовершеннолетнего запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как подросток кидает снег на мемориал, где горит огонь, а после того как пламя гаснет, он убегает.