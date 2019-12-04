Послание из прошлого: в танке Т-35 времен войны обнаружили неотправленное письмо

Реставраторы обнаружили в танке времен войны письмо из прошлого. Неизвестный солдат написал его своей маме, которая в тот момент проживала в Казахстане.

Листок бумаги, который лежал в танке Т-35 более 70 лет, нашли в ящике прибора дымопуска. В письме солдат спрашивал, получил ли его мать 1900 рублей, которые он отправлял ей с фронта. При этом писал он не с передовой – в строчках значится «пишу из танкового училища офицеров», что в Самаре.

Сам танк тоже в войне почти не участвовал, он был предшественником легендарного Т-34. Т-35 был единственным серийно выпущенным танком с пятью башнями и считался чудом в межвоенные 30-е, однако в первых же боях показал себя слабо защищенным, громоздким и неповоротливым.

«Основная сложность управления этим танком была в физической силе. Для поворота либо торможения усилия на руку водителя были около 15 кг», - рассказал реставратор Александр Бронников.

Потому боевая машина и стала экспонатом в танковом училище. Боец, вероятно, забрался в него как в тихое место, где можно написать весточку домой.

Автора письма сейчас разыскивают при помощи фамилии его матери – Молькова или Молькович. Следы самой женщины пока тоже обнаружить не удалось. Письмо решили передать в музей парка «Патриот», где оно станет одним из экспонатов экспозиции к 75-летию Победы.