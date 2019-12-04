Хотели подружиться, но оставили в списке врагов: как на саммите НАТО обсуждали отношения с Россией

Москва не будет ввязываться в гонку вооружений, которую пытается навязать ей НАТО, это будет губительно для российской экономики. Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по его словам, беспокойство вызывают планы альянса существенно увеличить свои оборонные расходы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на приуроченном к 70-летию блока саммите, проходящем сейчас в Великобритании, сообщил, что траты альянса до 2024 года вырастут практически в три раза. На этом, кстати, настояли Соединенные Штаты.

Американского лидера Дональда Трампа в Лондоне встретили по-королевски. Президент США, несмотря на то, что находится в гостях, вел себя как хозяин: все лидеры стран НАТО на встречу с британским премьером Борсиом Джонсоном шли пешком, и только Трамп приехал на лимузине.

Джонсон, кстати, изо всех сил делал вид, что занят другими гостями: через неделю выборы, а компания президента США может испортить репутацию, ведь большинство британцев Трампу не рады.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, демонстративно общался с американским коллегой на французском языке, хотя легко переходил на английский, когда вопрос задавали англоговорящие журналисты.

Впрочем, найти общий язык у Макрона и Трампа все-таки получилось.

«После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности, мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией. Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора», - сказал в ходе саммтта лидер Франции.

Трамп в ответ заявил, что он общался с президентом РФ Владимиром Путиным, который «очень хочет» разработать договор о ядерном оружии, куда войдут Китай и Европа. При этом американский лидер подчеркнул, что США также хотят разработать этот документ.

Второй день саммита - официальный. Он включал в себя пленарное заседание и все, что положено по протоколу мероприятию подобного статуса. Трамп и здесь не упустил случай показать, кто в альянсе главный: прилетел на вертолете.

На саммите в Лондоне два дня звучали призывы сотрудничать с Россией, но в итоге ее оставили в списке врагов, потому что Советского Союза больше нет, а бороться с кем-то надо. В следующем году военные расходы блока вырастут еще на 130 миллиардов долларов.

Ранее председатель Комитета ГД РФ по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов рассказал «Звезде», что отношения внутри стран альянса «далеки от радужных». По словам депутата, участники блока, в частности, не довольны Соединенными Штатами, которые утверждают, что НАТО - это устаревшая организация и заставляют всех увеличивать военные расходы.