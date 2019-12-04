Закон фронтира: почему Горловка стала главным форпостом Донбасса

Донецкий город Горловка является настоящим форпостом сил народных республик Донбасса. Такое мнение высказал глава населенного пункта Иван Приходько в в ходе передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Этим статусом Горловка обязана как стратегическому расположению относительно линии соприкосновения, так и стойкости своих жителей. Как подчеркнул глава города, в нем не осталось места, которое не подвергалось бы обстрелам.

«Горловка – один из немногих городов, где нет места, в котором не было бы обстрелов. Мы знаем об отводе войск в поселке Петровском. Такого отвода не наблюдается на территории Горловки, где линия фронта составляет шестьдесят километров… Мы находимся практически в полукольце», - отметил Приходько.

Как следует из карты, Горловка действительно находится в полукольце линии соприкосновения. В случае падения населенного пункта в следующем полукольце может оказаться Донецк – именно поэтому Горловка является «форпостом Донбасса».

«Горловка с 2014 года показывает свою стойкость. Не зря наш родной город – город воинской славы. Увы, каждого жителя Горловки коснулась война. Если не родственники, то близкие друзья. Мы открыли мемориал погибшим жителям Горловки, мирным жителям, абсолютно не имевшим никакого отношения к войне и политике. Их там 232. За эти два года четырнадцать человек добавились», - заключил мэр.

Ранее стало известно, что глава Горловки попал под обстрел ВСУ неподалеку от Зайцево. В результате атаки украинских силовиков территорию охватил пожар. Кроме того, украинские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия.