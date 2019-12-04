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Системные проблемы: почему в России участились ДТП с общественным транспортом

Владислав Кустов
21:44 04.12.2019
Во многих регионах нет единой структуры организации перевозок и это становится причиной трагедий, полагают эксперты.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

В России за неделю произошло сразу четыре ДТП с пассажирскими автобусами. В Саратове 4 декабря при аварии пострадало 20 человек, а в Забайкалье всего двумя днями ранее – почти столько же погибло. Еще два серьезных происшествия произошли в Воронежской области. Почему пассажиры общественного транспорта в России больше не могут чувствовать себя в безопасности выяснял корреспондент «Звезды».

Причиной аварии в Саратове очевидцы называют превышение скорости – водитель пытался обогнать конкурента в погоне за пассажирами на остановке и врезался в столб. Пострадали 20 человек. За пару дней до этого 19 человек, четверо из которых дети, погибли в ДТП под Читой – автобус рухнул с моста из-за лопнувшего колеса.

По словам руководителя Федерации Автовладельцев России Максима Едрышова, предприниматель, которому принадлежит автобус, уже привлекался к ответственности за ненадлежащие содержание транспорта и, по всей видимости, свои ошибки не исправил.

Специалисты утверждают, что проблема уже становится системной: во многих регионах нет единой структуры организации перевозок. Услуги предоставляют маленькие фирмы или частники, которые относятся к вопросам безопасности без должного внимания.

«Виновной на самом деле является система, которая заставляет людей вот так вот действовать. И эта система имеет очень широкие корни. Просто так на взрыв колесо пойти не могло, скорее всего, был уже довольно серьезный изъян в этом колесе… Скорее всего, проблема в экономии», - говорит эксперт по общественному транспорту Владимир Валдин.

Причины ДТП этой недели выясняют правоохранители. Правда, тем, кто потерял своих близких уже не так важно, кто виноват. А пассажирам нужно одно: быть уверенными, что поездка на автобусе не станет для них последней.

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