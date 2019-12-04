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В МИД Украины пригрозили Казахстану демаршем

Роман Захаров
21:24 04.12.2019
Украинская сторона считает, что заявление президента Казахстана о Крыме не соответствует «сложившимся принципам взаимоотношений» между двумя государствами.
В МИД Украины пригрозили Казахстану демаршем
© Фото: flickr

Украина примет меры дипломатического характера в отношении Казахстана из-за позиции казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Украинская сторона считает, что заявление Токаева не соответствует «сложившимся принципам взаимоотношений» между двумя государствами и «международно-признанной позиции» по полуострову.

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», - пригрозили в МИД Украины.

Ранее президент Казахстана заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. После этого глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за «честную и объективную позицию» по полуострову.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. 

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