В МИД Украины пригрозили Казахстану демаршем

Украина примет меры дипломатического характера в отношении Казахстана из-за позиции казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Украинская сторона считает, что заявление Токаева не соответствует «сложившимся принципам взаимоотношений» между двумя государствами и «международно-признанной позиции» по полуострову.

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», - пригрозили в МИД Украины.

Ранее президент Казахстана заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. После этого глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за «честную и объективную позицию» по полуострову.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.