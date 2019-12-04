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Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет

Егор Левин
02:11 04.12.2019
Вопреки устоявшемуся мнению, пузырь воздуха на самом деле двигается в трубке, но так медленно, что заметить это невозможно.
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
© Фото: Pixabay

Студент разгадал загадку, которую лучшие физики планеты не могли объяснить сотни лет. Бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью.

Как он установил, на самом деле пузырь двигается, но необычайно медленно. Разглядеть это невооруженным глазом невозможно. Кроме того, Дауади смог увидеть сверхтонкий слой между пузырем и жидкостью, который влияет на то, будет подниматься воздух или нет.

Как сообщает портал Neue Zuricher Zeitung, исследователи согласились с тем, что результаты, полученные студентом, действительно можно будет применить при изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапозоне.

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