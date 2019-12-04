Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет

Студент разгадал загадку, которую лучшие физики планеты не могли объяснить сотни лет. Бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади выяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью.

Как он установил, на самом деле пузырь двигается, но необычайно медленно. Разглядеть это невооруженным глазом невозможно. Кроме того, Дауади смог увидеть сверхтонкий слой между пузырем и жидкостью, который влияет на то, будет подниматься воздух или нет.

Как сообщает портал Neue Zuricher Zeitung, исследователи согласились с тем, что результаты, полученные студентом, действительно можно будет применить при изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапозоне.